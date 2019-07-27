Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzonspor Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2019-2020 hazırlık maçları)

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2019-2020 hazırlık maçları)

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 hazırlıkları için Avusturya'da kamp yapan , hazırlık maçları kapsamında İtalya takımlarından ile karşılaşacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, Trabzonspor Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularıyla arama motorlarında araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Peki, Trabzonspor Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karadeniz fırtınasının maçına ilişkin tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 27.7.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 09:51
Trabzonspor Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2019-2020 hazırlık maçları)

Avusturya'da yurtdışı kampında bulunan Karadeniz fırtınası , yeni sezon hazırlık maçları kapsamında İtalya ekiplerinden ile karşılaşacak. Transfer döneminde kadrosuna yeni isimler katan karadeniz ekibi, Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilk adımı bomba gibi atmaya hazırlanıyor.Öte yandan bu keyifli maçı izlemek ve heyecana ortak olmak isteyen sporseverler Trabzonspor Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularıyla yoğun olarak araştırma yapıyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Trabzonspor Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça ilişkin detaylar...

TRABZONSPOR PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Parma maçına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2019-2020 hazırlık maçları)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN