Trabzonspor Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2019-2020 hazırlık maçları)

Avusturya'da yurtdışı kampında bulunan Karadeniz fırtınası Trabzonspor, yeni sezon hazırlık maçları kapsamında İtalya ekiplerinden Parma ile karşılaşacak. Transfer döneminde kadrosuna yeni isimler katan karadeniz ekibi, Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilk adımı bomba gibi atmaya hazırlanıyor.Öte yandan bu keyifli maçı izlemek ve heyecana ortak olmak isteyen sporseverler Trabzonspor Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularıyla yoğun olarak araştırma yapıyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Trabzonspor Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça ilişkin detaylar...

TRABZONSPOR PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Parma maçına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;