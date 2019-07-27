Veli Kavlak'a 1 milyon 275 bin Euro ödenecek

Türkıye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün 3 Ağustos 2018'de sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Veli Kavlak'a 1 milyon 275 bin Euro tazminat ödenmesini kararlaştırmıştı. Siyah-beyazlı kulübün konuyla ilgili itirazı sonuçlandı. Müzakereler neticesinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunamadı. Beşiktaş'ın itirazı reddedilirken, karar onandı.

İlk rakip Eibar

BEŞIKTAŞ, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında bu akşam İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Eibar ile karşı karşıya gelecek. Kössen'de oynanacak mücadele TSİ 18.00'de start alacak.