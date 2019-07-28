Abdurrahim Albayrak'tan son dakika transfer açıklaması! Diagne ve Emre Mor...

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan transferle ilgili son dakika açıklamaları geldi... Mbaye Diagne'ye teklifler olduğunu söyleyen Abdurrahim Albayrak, Senegalli golcünün transferindeki son gelişmeleri anlattı... Albayrak, Emre Mor transferinin neden geciktiğini de açıkladı... İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.7.2019 10:42Güncelleme Tarihi: 28.7.2019 10:43
Galatasaray'ın Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında yaptığı kampı takip eden basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.