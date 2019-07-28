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'tan transfer açıklaması! Diagne ve ...

Kulübü İkinci Başkanı 'tan transferle ilgili açıklamaları geldi... 'ye teklifler olduğunu söyleyen Abdurrahim Albayrak, Senegalli golcünün transferindeki son gelişmeleri anlattı... Albayrak, transferinin neden geciktiğini de açıkladı... İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.7.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 28.7.2019 10:43
Abdurrahim Albayrak'tan son dakika transfer açıklaması! Diagne ve Emre Mor...

Galatasaray'ın Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında yaptığı kampı takip eden basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Abdurrahim Albayrak'tan son dakika transfer açıklaması! Diagne ve Emre Mor...
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