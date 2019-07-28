Abdurrahim Albayrak'tan son dakika transfer açıklaması! Diagne ve Emre Mor...

Galatasaray'ın Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında yaptığı kampı takip eden basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.