Artık yavuz yüzümü göreceksiniz!

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı dün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda kürsüye çıkan Başkan Ali Koç, transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken kendisini eleştirenlere dededi.* UEFA'nınyargı dairesi karar verdi ve çok şükür ki Avrupa'dan men kararı çıkmadı. Bu aslında çok büyük bir başarıdır. Hem gelir açısından hem prestij açısından.Bu tabloyu biz devraldık ve değiştirmek için de iyi niyetle çalıştık. Sermaye artırımına önem vermişlerdir.Şeffaf olmak,gerçek bilgileri paylaşmakonların kararına olumluetki yapmıştır.* BankalarBirliğinde görüşmeler devam ediyor.Gönül isterdi ki bu anlaşmaya muhtaç olmayalım. Doğal olarak da ciddi kısıtlamalar geliyor.* (G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in Fener Ol kampanyası için söyledikleri hakkında…) Rakiplerimizden birinin başkanının bize dil uzatmasını üzülerek izledik.* Bizlerhakkında spekülasyon yapan, itibar cellatlığına soyunanları biliyoruz. Zamanı gelince sizlerle uğraşacağız. Bugüne kadar yunus yüzümüzü gördünüz.Artık ayağınızı denk alın. Kim olduğunuzu biliyoruz. Neye uğradığınızı şaşırırsınız. Topunuz gelin diyorum! Bir müsaade edin rahat çalışalım.* EljifElmas Napoli'ye transfer oldu. Büyük bir iş başardı. Meziyetini hafife almayan, geleceği çok parlak bir futbolcu. Onun yolu açık, şansı bol olsun. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil edecektir.Yok ben Napoli'ye para veriyormuşum diye. Kendisine şans veren Cocu ve Ersun Yanal'a, yüksek bedelde satılmasına sebep olan Comolli'ye ve Selahattin Baki'ye teşekkür ediyorum.* Yeni TFF seçildi. Umarım TFF yeni yapılanmasıyla her takıma eşit mesafede yaklaşır. Hiçbir takımın kayrılmadığı, hakemlerimizin lobilerini görmeyeceğimiz, bu toplumun hak ettiği yeni bir sezona başlar diye temenni ediyoruz.* Bence Vedat Muriqi transferi büyük bir başarıdır. Garry Rodrigues'in buraya geliş şekli başarıdır. Oradan da bize saldırıyorlar. Yok biz 5 milyon Euro veriyormuşuz diye şeyler söylüyorlar. Öyle diyen varsa gelsin kulübe, gösterelim belgeleri.* Transferimiz daha bitmedi. 1 veya 2 stoper, 6 numara ve forvet alacağız. Bu işler için çat parayı koyup alamıyorsun. İşin bir gerçeği var. Hocamızın elinde iyi bir kadro var. O da çıkıp elinden geleni yapacak. Hiç kimse mazeret üretmeyecek. Bu takımı şampiyon yapacağız. Mesajı alan alsın buradan.* FENER OL'da 150 milyon TL'ye geldik. Geçen sene 41 bin kombine sattığımızda gelir 105 milyon liraydı. Fener Ol geçen seneye nazaran yüzde 50 daha fazla performans sergilemiştir.Divan Kurulu'nda kombine satışlarında hedeflenen rakamların yakalandığı bildirildi. Yeni sezon için 32 bin kombine kart satışının üzerine çıkıldığı belirtilirken, bir hafta önce tanıtılan formalarda satışın ise 25 bin civarında olduğu bilgisi verildi.