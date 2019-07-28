AUDİ Cup ne zaman başlıyor? AUDİ Cup maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Bu sezon transfer dönemine bomba gibi giren Fenerbahçe, kadrosunu adeta baştan aşağı değiştirdi. 12'den fazla oyuncuyla yollarını ayıran kanarya, Elif Elmas'ı ise 16 milyon Euro + bonuslar karşılığında Napoli'ye sattı. Öte yandan Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriç, Emre Belözoğlu gibi isimleri de kadrosuna katmayı başaran kanarya, transfer çalışmalarına da dört koldan devam ediyor. Bir taraftan transfer çalışmaları devam ederken, yeni sezon hazırlıkları da ihmal edilmiyor. Avusturya kampında iki hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, şimdi ise devlerle oynayacağı AUDİ Cup turnuvasına hazırlanıyor. Fenerbahçe bu turnuvada Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham gibi devlerin olacağı Audi Cup'ta mücadele edecek. Peki, AUDİ Cup ne zaman başlayacak? İşte yanıtı…

AUDİ CUP NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yıldız futbol takımlarının bir araya geleceği Audi Cup futbol turnuvası, 2 gün sürecek. 30*31 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleşecek turnuvada, 30 Temmuz'da yarı finale çıkan takımlar 31 Temmuz'da final maçınd karşı karşıya gelecek. 30 Temmuz'da oynanacak karşılaşmalarının takım eşleşmeleri ve maç saatleri şöyle;

30 Temmuz'da

Real Madrid Tottenham: 30 Temmuz saat 19.00

Bayern Münih Fenerbahçe: 30 Temmuz saat 21.30

31 Temmuz'da

Üçüncülük maçı saat 19.00

Final maçı saat: 21.30

AUDİ CUP MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Audi Cup maçları 30-31 Temmuz'da oynanacak mücadeleyi D-Smart ekranlarından takip edebileceksiniz…

AUDİ CUP NEDİR?

Audi Cup turnuvasının ilki, Audi'nin kuruluşunun 100. Yıl dönümüne özel olarak 2009 yılında düzenlenmiştir. Turnuva iki yılda bir yapılmaktadır. Turnuva, Avrupa'nın en iyi kulüpleri arsında yer alan 4 takımın mücadelesine sahne oluyor. İlk karşılaşmaların ardından kaybeden takımlar üçüncülük maçına çıkıyor. Final maçı ise bir gün sonra oynanıyor.