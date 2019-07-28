Trabzonspor yıkılmaz

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Avusturya'da oynadığı üçüncü maçında Parma ile 2-2 berabere kaldı. İtalyan ekibinin gollerini 16 ve 38 dakikalarda Gervinho aterken,Trabzon'un Marsilya'dan aldığı 20 yaşındaki Yusuf Sarı dün de etkili bir performans sergiledi. Hoffenheim karşısında güzel bir gol atan genç oyuncu, Parma filelerini boş geçmedi ve teknik heyetin gözüne girdi. Trabzonspor'da ayak baş parmağında zedelenme bulunan Yusuf Yazıcı ile Novak riske edilmeyerek maçta oynatılmadı. Bu aradaFırtına, daha önce oynadığı maçlarda Haladas'la 0-0, Hoffenheim'le de 3-3 berabere kalmıştı.Parma maçından sonra açıklamalarda bulunan teknik direktör Ünal Karaman, Yusuf Yazıcı ile aralarının bozuk olduğun iddialarına tepki gösterdi. Karaman, şunları söyledi: İdmanda yaşadığımız bir olayla ilgili demediklerini bırakmadılar.Yusuf sadece Trabzon'un değil Türkiye'nin, hepimizin değeri. Kendisi benim kardeşim, oğlum gibidir."Sanki uzun yıllardır bu takımın formasını giyiyormuş gibi özgüvenli ama kendini ispat etmek istiyormuş gibi aç oynadı. Hoffenheim filelerini frikik golü ile sarsan Yusuf Sarı, Parma ağlarına da enfes bir gol göndermeyi başardı. Yusuf Sarı maçın öne çıkan ismi oldu.Maçı izleyen Avusturya vatandaşlarının, "Bu yetenek kim" diye sorduğu Abdülkadir Ömür, takımın beyni rolündeydi.Atağa kalkılan her pozisyonun içerisinde olan Abdülkadir Ömür, sadece teknik kapasitesi değil, savunma yönüyle de takımın kilit isimlerinden oldu.Hoffenheim maçında bekleneni veremeyen Gaston Campi, Parma karşısında da istenilen seviyede değildi. Özellikle geriye dönüşlerde ağır olduğu gözlenen Arjantinli savunmacı hava topu hakimiyetinde ise daha iyiydi.Trabzonspor'un en tecrübeli oyuncularından biri olmasına rağmen, en genç en dinamik oyuncularından biriymiş gibi sahanın en çok koşan en çok pres yapan isimlerinden oldu. Attığı trivela golü ise kalitesinin ve tecrübesinin eseriydi.