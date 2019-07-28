İtalyanlara göre Yusuf Yazıcı Lazio’da!

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İtalyanmedyası, Yusuf Yazıcı'nın Lazio'ya transferine bitti gözüyle bakıyor. 'Yusuf, Tare'yi (Lazio Sportif Direktörü) beklerken döktürüyor' manşetini atan, 3-3 biten Hoffenheim maçında harika bir gol atan Trabzonspor'un genç yıldızının Lazio ile yıllık ücret konusunda kesin olarak anlaşmaya vardığını duyurdu. Gazete, Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu ve Igli Tare'nin İstanbul'da görüştükleri iddiaları içinsediye yazdı.