İtalyanlara göre Yusuf Yazıcı Lazio’da!

İtalyan
medyası, Yusuf Yazıcı'nın Lazio'ya transferine bitti gözüyle bakıyor. 'Yusuf, Tare'yi (Lazio Sportif Direktörü) beklerken döktürüyor' manşetini atan Corriere dello Sport
, 3-3 biten Hoffenheim maçında harika bir gol atan Trabzonspor'un genç yıldızının Lazio ile yıllık ücret konusunda kesin olarak anlaşmaya vardığını duyurdu. Gazete, Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu ve Igli Tare'nin İstanbul'da görüştükleri iddiaları içinse "Yüz yüze görüşme yok ancak Lazio, Yusuf için 20 milyon Euro artı bonus teklif etti"
diye yazdı.