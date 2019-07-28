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İtalyanlara göre Yazıcı Lazio’da!

Corriere dello Sport, 3-3 biten Hoffenheim maçında harika bir gol atan 'un genç yıldızı Yazıcı'nın, Lazio ile kesin olarak anlaşmaya vardığını duyurdu

Giriş Tarihi: 28.7.2019
İtalyanlara göre Yusuf Yazıcı Lazio’da!
İtalyan medyası, Yusuf Yazıcı'nın Lazio'ya transferine bitti gözüyle bakıyor. 'Yusuf, Tare'yi (Lazio Sportif Direktörü) beklerken döktürüyor' manşetini atan Corriere dello Sport, 3-3 biten Hoffenheim maçında harika bir gol atan Trabzonspor'un genç yıldızının Lazio ile yıllık ücret konusunda kesin olarak anlaşmaya vardığını duyurdu. Gazete, Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu ve Igli Tare'nin İstanbul'da görüştükleri iddiaları içinse "Yüz yüze görüşme yok ancak Lazio, Yusuf için 20 milyon Euro artı bonus teklif etti" diye yazdı.

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İtalyanlara göre Yusuf Yazıcı Lazio’da!
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