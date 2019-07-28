Beşiktaş’a çifte şok!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın Avusturya kampında2-0 yenildiği hazırlık maçına 'Orhak Ak krizi' damga vurdu. Abdullah Avcı'nın yardımcısını kulübede istemeyen taraftarlar,diye bağırdı. Fikret Orman'a daşeklinde tezahüratlar yaptı. Protestoların gölgesinde başlayan mücadelede Kartal, hiçbir varlık gösteremedi ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Taraftarlar maçtan sonra da sahaya girip protestolarını sürdürdü.