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’a çifte şok!

, kampındaki ilk hazırlık maçında Eibar’a yenildi. Taraftarın, ettikleri ’a maçtan sonra sahaya girip saldırı girişiminde bulunması moralleri alt üst etti

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2019
Beşiktaş’a çifte şok!
Beşiktaş'ın Avusturya kampında Eibar'a 2-0 yenildiği hazırlık maçına 'Orhak Ak krizi' damga vurdu. Abdullah Avcı'nın yardımcısını kulübede istemeyen taraftarlar, "Orhan Ak bize silah çeksene" diye bağırdı. Fikret Orman'a da "Orhan Ak'ı kovsana" şeklinde tezahüratlar yaptı. Protestoların gölgesinde başlayan mücadelede Kartal, hiçbir varlık gösteremedi ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Taraftarlar maçtan sonra da sahaya girip protestolarını sürdürdü. Kulübeye yönelerek Orhan Ak'a saldırı girişiminde bulunan öfkeli taraftarları, güvenlik görevlileri ile Beşiktaşlı yetkililer engelledi.
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Beşiktaş’a çifte şok!
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