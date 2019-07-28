Kızım hayatımı değiştirdi

BUGÜN NELER OLDU

akan Çalhanoğlu, La Gazzetta dello Sport'a konuştu. Çalhanoğlu,derken, kızı dünyaya geldikten sonra çok olgunlaştığını ifade etti. Milli futbolcu, "ifadesini kullandı. "İtalyan yemeklerini seviyor musunuz?" sorusuna,yanıtını veren Hakan Çalhanoğlu,'dan sonra İtalya'da oynarken zorlandığını itiraf etti. Serie A'da çok daha fazla koşulduğunu ve hücum oyuncularının savunmaya yardım ettiklerini söyleyen Hakan,diye konuştu.