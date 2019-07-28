Kızım hayatımı değiştirdi

H
akan Çalhanoğlu, La Gazzetta dello Sport'a konuştu. Çalhanoğlu, "Geliştim, değiştim ve Milan 'da kalmak istiyorum"
derken, kızı dünyaya geldikten sonra çok olgunlaştığını ifade etti. Milli futbolcu, "Onun geleceği için çok çalışıyorum. Kamplarda onu çok özlüyorum. Evde olduğum zaman bezini bile değiştirecek kadar ilgili bir babayım"
ifadesini kullandı. "İtalyan yemeklerini seviyor musunuz?" sorusuna, "İlle de kebap"
yanıtını veren Hakan Çalhanoğlu, Bundesliga
'dan sonra İtalya'da oynarken zorlandığını itiraf etti. Serie A'da çok daha fazla koşulduğunu ve hücum oyuncularının savunmaya yardım ettiklerini söyleyen Hakan, "Ben 10 numaralı pozisyon için ideal olduğumu hissediyorum"
diye konuştu.