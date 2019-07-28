Son kartal Martins İndi

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği sol stoper transferini Martins İndi ile çözdü. Anlaşmaya varılan Vitor Hugo'nun son anda Palmeiras'a gitmesinin ardından İndi'ye yönelen siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü Stoke City'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.. Bu noktadan sonra kıran kırana bir pazarlık başladı.Stoke? City küme düştüğü için ayrılmak isteyen İndi ile daha önce el sıkışan Kartal, görüşmelerde rakamı 4 milyon Euro'ya kadar çekmeyi başardı.Siyah-beyazlılarda sol stoper sorunu çözüldükten sonra gözler Avcı'nın bir diğer isteği olan sol beke çevrildi.