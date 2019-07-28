Son kartal Martins İndi

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği sol stoper transferini Martins İndi ile çözdü. Anlaşmaya varılan Vitor Hugo'nun son anda Palmeiras'a gitmesinin ardından İndi'ye yönelen siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü Stoke City'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Ancak İngiliz ekibi, bu teklifi geri çevirerek futbolcusunu 6 milyon Euro bonservis bedeli ile vereceklerini bildirdi
. Bu noktadan sonra kıran kırana bir pazarlık başladı.
SIRA GELDİ RİZA DURMİSİ'YE
Stoke? City küme düştüğü için ayrılmak isteyen İndi ile daha önce el sıkışan Kartal, görüşmelerde rakamı 4 milyon Euro'ya kadar çekmeyi başardı. Parayı 4 eşit taksitte ödemeyi planlayan Beşiktaş, detayların halledilmesinin ardından transferi resmen açıklayacak.
Siyah-beyazlılarda sol stoper sorunu çözüldükten sonra gözler Avcı'nın bir diğer isteği olan sol beke çevrildi. Listenin ilk sırasında ise Lazio forması giyen Riza Durmisi var.