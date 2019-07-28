Trabzonspor - Verona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında yarın İtalya Seri A ekibi Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.

20 Temmuz'da Avusturya'nın Linz şehrinde ikinci etap kamp çalışmalarına başlayan Trabzonspor, buradaki 4'üncü hazırlık maçında yarın İtalya'nın Verona takımıyla oynayacağı karşılaşma ile Avusturya kampını noktalayacak. İlk maçında Haladas ile golsüz, ikinci maçında Hoffenheim ile 3-3 ve üçüncü maçında Parma ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, yarın TSİ 19.00'da Venue kasabasında Verona ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor - Verona maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

EKUBAN'IN SİFTAH YAPMASI BEKLENİYOR

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle kampın son günlerinde kafileye dahil olan, antrenman eksiği nedeniyle Hoffenheim ile Parma maçlarının kadrosuna alınmayan forvet oyuncusu Caleb Ekuban'ın Verona maçında forma giymesi bekleniyor. Bordo-mavililerde kampta oynanan önceki üç hazırlık maçında altyapıdan kadroya dahil edilen genç forvet oyuncuları Muhammet Akpınar ile Koray Kılınç görev yapmış, lisansı henüz çıkmayan Salih Karvazlı ise forma giyememişti.

TAKIM YURDA DÖNÜYOR

Bu arada yarın Verona ile oynayacağı hazırlık maçıyla Avusturya kampını noktalayacak olan bordo-mavili takım TSİ ile 00.30'da Linz Havalimanı'ndan yurda hareket edecek. Trabzonspor'da bazı futbolcuların kafileden ayrılacağı ve 3 günlük izinin ardından Trabzon'da takıma dahil olacağı belirtildi. Bordo-mavililer daha sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda 8 Ağustos'ta deplasmanda Sparta Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.