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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Apollon Larissa kanalı belli oldu mu?

Yeni sezon hazırlık kampını ’da sürdüren , hazırlık maçlarına da devam ediyor. Dün İspanyol ekibi Eibar ile karşı karşıya gelen siyah beyazlı takım karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılmıştı. Özellikle sezon öncesi takımlarını izlemek isteyen taraftarlar Beşiktaş’ın maç programını yakından takip ediyorlar. Beşiktaş bir diğer hazırlık maçında yarın ekibi ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Apollon Larissa maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte bu sorunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 29.7.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 09:27
Beşiktaş Apollon Larissa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Apollon Larissa kanalı belli oldu mu?

Yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında İspanyol ekibi Eibar ile karşı karşıya geldi. Kara kartal karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Özellikle, yeni sezon öncesi takımını izlemek isteyen futbolseverler Beşiktaş'ın maç takvimini yakından takip ediyorlar. Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Beşiktaş yarın Yunanistan ekibi Apollon Larissa ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Apollon Larissa maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı…

BEŞİKTAŞ APOLLON LARİSSA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Apollon Larissa maçı yarın saat 19.00'da oynanacak. Mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını bu başlık altından ilerleyen saatlerde öğrenebileceksiniz…

AVUSTURYA KAMPINDAN ÖNCE İKİ MAÇ YAPMIŞTI!

Avusturya kampından önce iki hazırlık karşılaşması yapan Beşiktaş, rakipleri Pendikspor'u 2-1 , Kocaelispor'u ise 7-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Dün Avusturya kampında ilk hazırlık maçını yapan Beşiktaş Eibar karşısında 2-0 mağlup oldu.

HAVA SICAKLIĞI 30 DERECEYİ GEÇİYOR

Avusturya'daki sıcak hava futbolcuları ve idmanı takip eden basın mensuplarını zorlamaya devam ediyor.

Çalışmanın yapıldığı saatlerde hava sıcaklıkları 30 dereceyi geçiyor.

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Beşiktaş Apollon Larissa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Apollon Larissa kanalı belli oldu mu?
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