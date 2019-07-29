Beşiktaş, Yevhen Konoplyanka için gaza bastı

STOPER transferini bitiren, sol bek için geri sayıma geçen Beşiktaş, sol kanat için de takviye yapmaya hazırlanıyor. Schalke'nin 29 yaşındaki futbolcusu Yevhen Konoplyanka ile görüşen ve olumlu yanıt alan siyah-beyazlılar, Ukraynalı oyuncunun kulübü ile de temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin de devrede olduğu transfer için yönetimin seferber olduğu kaydedildi. Konoplyanka geçen sezon Schalke formasıyla 21 maçta 1 gol, 1 asist kaydetmişti.

Roco giderse iki stoper gelecek

BEŞIKTAŞ'TA gözden çıkarılan Mirin, kendisini isteyen Amiens kulübü ile maaş pazarlıklarını sürdürüyor. Yönetim ise Abdullah Avcı'nın alternatif olarak kadroda tutulmasından yana görüş bildirdiği Enzo Roco için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Başkan Fikret Orman ve ekibi, Roco'nun da satılması halinde Martins İndi'nin yanı sıra bir stoper daha transfer edecek.

Kartal'ın rakibi Larissa

BEŞIKTAŞ, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçını bugün Yunanistan 2. Ligi ekiplerinden Apollon Larissa ile oynayacak. Bischofshofen'daki karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, ilk maçında İspanyol temsilcisi Eibar'a 2-0 mağlup olmuştu.

GÜNEŞ'TEN SIKI TAKIP

AVRUPA'DA kamp yapan ekiplerimizi takibe alan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün Konya- Twente karşılaşmasındaydı. Bugün Sivasspor-Ajax maçını (TSİ 15.00) izleyecek olan tecrübeli çalıştırıcı, daha sonra F.Bahçe'nin yanı sıra Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham'ın katılacağı Audi Kupası için Münih'e gidecek.