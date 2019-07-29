Beşiktaş'ın Avusturya günlüğü

?İKİ EKSİK: Loris Karius ve Enzo Roco antrenmanda yer almadı. Karius'un takımdan ayrı fitness yaptığı belirtilirken Roco'nun ayağından sakatlığı olduğu ifade edildi.

?DOUGLAS'TAN SİFTAH: Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas ilk antrenmanına çıktı. Brezilyalı sağ bek idmana Atiba ile birlikte en sonda geldi.

?OĞUZHAN'LA ÖZEL GÖRÜŞME: Abdullah Avcı, Oğuzhan Özyakup'u yanına çağırdı ve bir süre görüştü. Ardından yıldız futbolcu antrenör eşliğinde ayrı çalıştı.

?AYRILMAYAN İKİLİ: Siyah-beyazlı takımın Boşnak futbolcuları Adem Ljajic ve Ajdin Hasic antrenmanlarda ayrılmıyor. İkili çalışmalarda sürekli birbiriyle eşleşen Ljajic ve Hasic'in uyumu dikkat çekti. Bu arada Ljajic'in attığı top antrenmanda kullanılan demir barajların altındaki bölüme sert bir şekilde girdi ve patladı. Ljajic bu duruma şaşırdı ve güldü.

?GÖKHAN LAPTOPU VURDU: Gökhan Gönül topu saha kenarına doğru atmak istedi. Ancak meşin yuvarlak, bir basın mensubunun laptopuna isabet ederek yere düşürdü. Gökhan da ardından esprili bir şekilde "Kırıldıysa yenisini alayım, kusura bakma özür dilerim" dedi.