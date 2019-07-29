Beşiktaş'ta sırada sol bek var: Jamilu Collins

Transferde geç açılan Beşiktaş, Tyler Boyd ve Douglas'ı kadrosuna katarken, sol stoper sorununu da Martins İndi ile çözerek gaza basmıştı. İndi'ye imza attırmak için kulübü Stoke City ile son detayları görüşen siyah-beyazlı kulübün kasasından 4 milyon Euro bonservis bedeli çıkacak. Kartal, bu parayı taksitler halinde ödeyecek. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, rotasını teknik direktör Abdullah Avcı'nın olmazsa olmazları arasında yer alan sol bek transferine çevirdi. Listenin başında ise Riza Durmisi yer alıyor.

MİGUEL TRAUCO DA LİSTEDE

DANIMARKALI futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen siyahbeyazlılar, Lazio ile görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan ekibi, 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Durmisi'yi gözden çıkarmış durumda. Geçen sezon istediği kadar süre alamayan oyuncu da ayrılığa sıcak bakıyor. Durmisi'ye alternatif olarak Flamengo'dan Trauco'yu gündemine alan Beşiktaş için bir iddia da Almanya'dan geldi. Alman basını, Kartal'ın, Paderborn'un 24 yaşındaki Nijeryalı sol beki Jamilu Collins'le ilgilendiğini ileri sürdü.

Jamilu Collins'in Paderborn ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Nijeryalı fut bolcu, Alman ekibiyle 59 maça çıkarken 3 de asist yaptı.