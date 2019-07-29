Beşiktaş'tan sessiz prova: 0-0

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı özel maçta Yunanistan temsilcisi Apollon Larissa ile 0-0 berabere kaldı.

Avusturya'nın Bischofshofen şehrindeki statta oynanan karşılaşmaya Beşiktaş, Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Tyler Boyd, Ricardo Quaresma, Güven Yalçın 11'i ile başladı.

Düşük tempoda oynanan ilk yarıda rakibine pozisyon vermeyen siyah-beyazlı takım, Dorukhan, Ljajic ve Boyd ile girdiği pozisyonlarda golü bulamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

Maçın 46. dakikasında Gary Medel'i oyuna süren Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 70. dakikada ise 10 değişiklik birden yaptı. Avcı, bu dakikada Jeremain Lens, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Oğuzhan Akgün, Erdem Seçgin, Kartal Kayra Yılmaz, Muhayer Oktay, Umut Nayir ve Utku Yuvakuran'ı oyuna aldı. Bu değişikliklerle maça 11'de başlayan tüm oyuncular saha kenarına gelmiş oldu.

İkinci yarıda da topa sahip olan Beşiktaş, buna rağmen pozisyon üretmekte zorlandı. Kalesinde ciddi bir tehlike görmeyen siyah-beyazlı ekip, skoru değiştirecek golü bulamayınca maç golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçı bir grup Türk taraftar da tribünden ve saha kenarındaki bariyerlerin arkasından seyretti.