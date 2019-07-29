Deniz Türüç - Galatasaray transferi için çarpıcı açıklamalar

G.SARAY'IN bonservisini 3 milyon Euro'ya almak için uğraştığı Deniz Türüç hakkında Kayseri cephesinden yeni açıklamalar geldi. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, önlerine şu ana kadar hesap edecekleri bir teklif gelmediğini, sadece görüş alışverişi yapıldığını söyledi. Bedir, "Deniz'in bugün itibarıyla herhangi bir takıma transferi, herhangi bir oyuncumuzun transfer ihtimalinden farklı değil. Sonuçta karar veren Deniz olacak. Nerede mutlu olursa biz oraya daha fazla taviz vereceğiz" dedi. Transferde futbolcu + para formülüne karşı olduğunu da vurgulayan Bedir, G.Saray'ın genç stoperi Ozornwafor ile ilgilendiklerini ancak sonradan vazgeçtiklerini belirtti.

İtalyan basınından

Nainggolan müjdesi

ORTA saha oyuncusu Fernando ile yollarını ayıran Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü Radja Nainggolan için İtalyan basınından sevindirici haber geldi. Football İtalia, 31 yaşındaki Belçikalı futbolcunun, İnter'den ayrılmayı kabul ettiğini ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takıma transfer olmak istediğini yazdı. Nainggolan geçen sezon İnter formasıyla 35 maça çıkıp, 7 gol ve 3 asist kaydetmişti.