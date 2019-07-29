"Emre Mor ile Fatih Terim'den başkası başa çıkamaz"

AVUSTURYA kampının son bölümüne katılan Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına transfer çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. İşte Albayrak'ın yaptığı açıklamalar:

¦ Diagne'yi illa ki satacağız diye bir şey yok. Kıymetini bulursak satarız. İsteyen kulüpler var. Bunlar var diye de bedavaya verecek halimiz yok.

¦ Emre Mor'da 'olmuyor' diye bir şey yok. Her şey bize bağlı. Önümüzdeki hafta çok şey olabilir. Kulübü uyanıklık yaptı. Çocuk Türkiye'ye gelir gelmez bedel istemeye kalktılar. Onunla Fatih hocadan başkası başa çıkamaz. Bunu Emre de biliyor, ona da söyledim.

¦ Nokta transferler yapacağız. Ödemelerini de düşünmemiz gerek. Bin kişiyle görüşüyorsun. Önemli olan doğru ismi almak.

¦ Babel, hocamızın bize 6 ay önce söylediği hedeflerden biriydi. Ocak ayında hoca 'Babel'i şimdiden bitirin' dedi. O dönemde girişimlere başladık.