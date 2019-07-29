Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Medipol Başakşehir, Miguel Vieira ile anlaştı

, ile anlaştı

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına İstanbul'da devam eden 'de çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Uzun süredir stoper arayışlarını sürdüren Turuncu-lacivertli ekip, İspanya 2'nci ligi ekiplerinden Lugo'nun Portekizli oyuncusu 'nın transferini bitirdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 16:51
Medipol Başakşehir, Miguel Vieira ile anlaştı

Lugo Kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Miguel Vieira'nın transferi için Medipol Başakşehir kulübüyle ilk anlaşmaya varılmıştır. Şu anda Porto'dan İstanbul'a hareket eden oyuncunun transferi sağlık kontrollerinden sonra resmiyet kazanacak. Anlaşma onaylandıktan sonra detaylı bilgiler paylaşılacaktır" denildi.

Kulübün sekreteri Manolo Mandia da transferin maddi detayları konusunda İspanya basınına açıklama yaptı. Mandia, Başakşehir ile 1.5 milyon euro bonservis ve sonraki transferden %20 pay üzerinden anlaştıklarını belirtti.

28 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Lugo formasıyla 37 maça çıkıp 1 gol atma başarısı gösterirken, 12 de sarı kart görmüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Medipol Başakşehir, Miguel Vieira ile anlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN