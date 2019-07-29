Nemanja Andjusic kiralık gidecek

TRABZONSPOR'UN transfer dönemi içerisinde Bosna Hersek'in Mladost Kakanj takımından kadrosuna kattığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu Nemanja Andjusic, teknik direktör Ünal Karaman'ın gözüne giremedi. Şu ana kadar sadece bir hazırlık maçında 35 dakika sahada kalan Andjusic'in gelişmesi ve oynaması için İstanbulspor veya Karagümrük'e kiralık verileceği öğrenildi.

Trabzonspor, Avusturya'daki dördüncü hazırlık maçında bugün TSİ 19.00'da İtalyan ekibi Verona ile karşılaşacak. Bordo-mavililer mücadelenin ardından kampı noktalayacak.

Yusuf bizim en değerlimiz!

TRABZONSPOR'UN 52. kuruluş yıldönümü, dün İstanbul Sütlüce'de yapılan etkinlikle kutlandı. Meşaleli kutlamaya çok sayıda Trabzonspor taraftarının yanı sıra başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı. Ağaoğlu burada şu açıklamaları yaptı: "Yusuf Yazıcı'ya son 1 haftada gelmiş teklif yok ama geleceğini söyleyenler var. Orada da kulüp olarak tavrımız ortada. Yusuf bizim en değerlimiz. Benim en değerlimi almak isteyen değerlisini bana verecek. Onun en değerlisi para mı, farklı şey mi bilemiyorum. Sosa ile görüşmelerimiz başladı. Kadroyu elimizde tutmaya çalışıyoruz."