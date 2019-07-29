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Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (AUDI Kupası)

2019 AUDI Cup maçları kapsamında dev takımlar ile karşılaşacak. Bu keyifli karşılaşmanın keyfine dahil olmak isteyen sporseverler Real Madrid Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunu arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. 2019 maçlarını en ince detayına kadar sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Real Madrid Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.7.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 10:32
Real Madrid Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (AUDI Kupası)

Dünya futbolunun dev takımları ile , 2019 AUDI Cup maçları kapsamında yeşil sahada bir araya geliyor. Modric'li Real Madrid ile Harry Kane'li Tottenham'ın zorlu ve bir o kadar da keyifli geçecek maçını izlemek ve her iki takımın olağanüstü futbolunun heyecanına dahil olmak isteyen futbolseverler Real Madrid Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunu arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. AUDI Cup'ın tüm karşılaşmalarına ilişkin bilgileri sabah.com.tr'den bulabilirsiniz. Peki, Real Madrid Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maça ilişkin tüm detaylar...

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Real Madrid Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (AUDI Kupası)
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