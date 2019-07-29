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'da bir stoper daha yolda:

defanstaki sıkıntıyı çözmek için harekete geçti. Napoli'den Lorenzo Tonelli ve Fransız stoper Timothee Kolodziejczak ile ilgilenen bordomavililerin esas hedefi ise geçen sezon Çaykur Rizespor'da kiralık oynayan .

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019
Trabzonspor'da bir stoper daha yolda: Chidozie Awaziem

Trabzonspor, forvet transferini sonuçlandırmak için çalışırken stoper takviyesi için de girişimler başladı. Zargo Toure'nin ayrılmasıyla Arjantinli stoper Campi'yi transfer eden bordo- mavililer, son iki hazırlık maçında yenen 5 golün ardından stopere bir takviye daha yapma kararı aldı.

İlk olarak Napoli'ye Tonelli'yi kiralamak için teklif yapılsa da ilerleme olmadı. Bonservisi elinde olan Fransız stoper Timothe Kolodziejczak da listede.

Trabzonspor'un en çok istediği futbolcu ise geçen sezon Rizespor'da kiralık oynayan Chidozie Awaziem. Bonservisi Porto'da olan Nijeryalı oyuncu için sezonun sona ermesiyle birlikte teklif yapan bordo-mavililer beklemeye çekilmişti.

22 yaşındaki oyuncunun henüz bir kulüple anlaşamaması üzerine bu görüşmelerin yeniden başlayabileceği de ifade edildi.

  • Rizespor ile geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 16 maça çıkan ve 1359 dakika forma giyen Awaziem skora katkı sağlayamadı. 22 yaşındaki futbolcu 1.90 metre boyu sayesinde hava toplarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
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Trabzonspor'da bir stoper daha yolda: Chidozie Awaziem
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