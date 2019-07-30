Alpay Çelebi, Kayserispor'da

Beşiktaş'ın Avusturya kampında bulunan genç stoperi Alpay Çelebi'yi kiralamak isteyen Kayserispor, Beşiktaş ile anlaşma sağladı. 20 yaşındaki oyuncunun kiralanmasına onay veren teknik heyette, Alpay'ın A takım seviyesinde tecrübe kazanmasını istiyor.

Mustafa Pektemek artık Kasımpaşa'da

KASIMPAŞA, geçen sezon Beşiktaş forması giyen Mustafa Pektemek'i transfer etti. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu dün Medical Park Hastanelerinde sağlık kontrolünden geçti. Mustafa daha sonra Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör yardımcısı Emir Saraç'ın da bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.