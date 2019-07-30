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Avrupa Abdülkadir Ömür'ü konuşuyor: 20 milyon Euro çok az

Abdülkadir Ömür’ün performansı Avrupalı taraftarların da diline düştü. Avusturya kampındaki özel maçlarda yeteneklerini konuşturan 'un 10 numarası izleyenleri kendisine hayran bırakırken rakip futbolseverler, "Kim bu çocuk?" diye sordular.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019
Avrupa Abdülkadir Ömür'ü konuşuyor: 20 milyon Euro çok az

Trabzonspor, 10 gün süren Avusturya kampında sadece gurbetçiler tarafından değil, farklı takım taraftarlarınca da yakından takip edildi. Bordomavili ekibin hazırlık karşılaşmalarını izleyenler arasında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylı futbolseverlerin yanı sıra rakip takım taraftarları ve Avusturya vatandaşları da yer aldı. Trabzonspor'un Parma maçını izleyen Avusturyalı ve İtalyan taraftarlar özellikle Abdülkadir Ömür'ü çok beğendi.

TÜRK MESSİ ABDÜLKADİR ÖMÜR

KARŞILAŞMA sırasında basın mensuplarının yanına gelen Avrupalı taraftarlar, "Kim bu 10 numara? Gerçekten çok yetenekli" şeklinde sorular sordu. Bu soruya ise verilen cevap ortak oldu: "O Türk Messi Abdülkadir Ömür." Bir Avusturyalı taraftar ise 20 yaşındaki futbolcuya 20 milyon Euro'luk teklif geldiğini öğrenince, "O para az, çok daha fazlasını hak eder" yorumunda bulundu.

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Avrupa Abdülkadir Ömür'ü konuşuyor: 20 milyon Euro çok az
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