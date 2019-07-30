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maçı hangi kanalda? Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Spor Toto Süper Lig’de bu sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan sarı lacivertli takım özel bir turnuvada dünya devi ile karşılaşacak. Yeni transferlerinde forma giyeceği bu maç öncesi taraftarlarda oldukça heyecanlanıyor. Önemli karşılaşmayı canlı ve şifresiz olarak izlemeke isteyenler ‘’ maçı hangi kanalda’’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, AUDi CUP turnuvası kapsamında Bayern Münih Fenerbahçen maçı hangi kanalda? Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 30.7.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 09:43
Bayern Münih Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Sarı lacivertli takım taraftarlarının heyecanla beklediği gün geldi, çattı. Bu sezon Avrupa kupalarına katılma şansı bulamayan , AUDİ Cup'ta dünya devi ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz bu maçı kazanırsa final mücadelesi oyanayacak. Öte yandan maçı canlı ve şifresiz olarak izlemek isteyen futbol severler '' Bayern Münih Fenerbahçe maçı hangi kanalda'' sorusunun cevabı ile ilgili detaylar arıyor. Peki, Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev mücadelenin yayın kanalı!

BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Geçtiğimiz sezon taraftarlarına hüsranı yaşatan sarı lacivertli takım bu sene Avrupa'da boy gösteremeyecek. Bu nedenle dünya klasında bir takıma karşı takımını seyretmek isteyen taraftarlar maçın yayın kanalını da yoğun şekilde araştırıyor.

İşte detaylar;

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Bayern Münih Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak?
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