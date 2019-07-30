Bayern Münih Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Bayern Münih Fenerbahçe ne zaman saat kaçta ve nasıl canlı izlenir?

Sarı lacivertli takım taraftarlarının uzun bir süredir beklediği gün geldi, çattı. AUDİ Cup 2019 turnuvası başlıyor. Turnuvaya temsilcimizin yanı sıra üç önemli kulüp daha katılıyor. Bayern Münih Fenerbahçe maçı öncesi karşılaşmayı canlı ve şifresiz olarak izlemek isteyen futbol severler maçın yayın kanalını merak ediyor. ''Bayern Münih Fenerbahçe maçı hangi kanalda'' sorusunun yanıtı en çok merak edilen konular arasında yer alarak trend listesinde de zirveye tırmandı. Maçın başlama saatinde ise ''Bayern Münih Fenerbahçe maçı canlı izle'' başlığı ile araştırmalar sürecek. Peki, 'Bayern Münih Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Allianz Arena'da dünya devi Bayern Münih'e konuk oluyor. Bu mücadele ilgili tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

AUDİ CUP BUGÜN BAŞLIYOR

Real Madrid, Tottenham, Bayern Münih ve temsilcimizin katıldığı turnuvada ilk maçlar 30 Temmuz Salı günü oynanacak. Peki, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak?

İşte detaylar;