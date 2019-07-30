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'ta pazarlığı

Bruno Martins İndi ile hem stoper hem sol bek sorununu çözmeyi planlayan Beşkitaş, sol kanada istediği Ukraynalı oyuncu için ’ye 2 milyon Euro teklif etti.

Giriş Tarihi: 30.7.2019
Beşiktaş'ta Yevhen Konoplyanka pazarlığı

BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, İndi'yi hem sol stoper hem de sol bek olarak değerlendirebileceğini ve gelmesi halinde sol beke ihtiyaç olmadığını belirtmesi üzerine yönetim, sol kanat için temasları hızlandırdı.

vcı'nın da talebi doğrultusunda kanat takviyesi için çalışan yönetim, Yevhen Konoplyanka ile yapılan görüşmelerde oyuncuya yıllık 2.5 milyon Euro maaş teklifi yaparken, kulübü Schalke'ye 2 milyon Euro önerdi.

29 yaşındaki Ukraynalı oyuncu ile prensipte anlaşan Beşiktaş, Alman kulübünün 4 milyon Euro talebi karşısında pazarlıklarını sürdürüyor.

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Beşiktaş'ta Yevhen Konoplyanka pazarlığı
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