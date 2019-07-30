Denizlispor, Radoslaw Murawski'yi kadrosuna kattı

Son olarak Kolombiyalı golcü Estupinan ve Faslı defans Bergdich'i renklerine bağlayan Yukatel Denizlispor 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski'yi de kadrosuna kattı.

Geçen sezon İtalya'nın Serie B ekiplerinden Palermo'da forma giyen Murawski ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik mukavele yapıldı. Radoslaw Murawski, imza töreni sonrası Atatürk Stadı'nı ve Haluk Ulusoy Tesisleri'ni gezdi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, kadrolarını Murawski ile güçlendirdiklerini belirterek, ilk 5 hedefleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.