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transferler haberleri: , 'la konuştu! Ayrılık...

’nin geçtiğimiz devre arasında Empoli’den renklerine bağladığı , yenilenen kadroda forma giyebilme şansının azlığını kabul etti, “İlk 11’de Kruse oynar” diyerek Alman oyuncuyu kolay kolay kesemeyeceğini net bir şekilde dile getirdi.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 08:57 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 08:58
Fenerbahçe transferler haberleri: Miha Zajc, Ersun Yanal'la konuştu! Ayrılık...

'de gözden düşen isimlerden biri de . Devre arası Empoli'den Salih Uçan artı 3.8 milyon euroya transfer edilen Sloven futbolcunun yeni sezonda forma giyme şansı oldukça az gözüküyor.

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Fenerbahçe transferler haberleri: Miha Zajc, Ersun Yanal'la konuştu! Ayrılık...
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