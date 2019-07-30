Fenerbahçe transferler haberleri: Miha Zajc, Ersun Yanal'la konuştu! Ayrılık...

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz devre arasında Empoli’den renklerine bağladığı Miha Zajc, yenilenen kadroda forma giyebilme şansının azlığını kabul etti, “İlk 11’de Kruse oynar” diyerek Alman oyuncuyu kolay kolay kesemeyeceğini net bir şekilde dile getirdi.
Giriş Tarihi: 30.7.2019 08:57Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 08:58
Fenerbahçe'de gözden düşen isimlerden biri de Miha Zajc. Devre arası Empoli'den Salih Uçan artı 3.8 milyon euroya transfer edilen Sloven futbolcunun yeni sezonda forma giyme şansı oldukça az gözüküyor.