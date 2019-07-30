Fenerbahçe'de Jailson pazarlığı

FENERBAHÇE'NIN Brezilyalı oyuncusu Jailson, Ağustos ayıyla birlikte transferde adı en çok konuşulacak isim olacağa benziyor. Sarı-lacivertlilere Brezilyalı için 1'i Çin'den olmak üzere tam 6 tak-ı mın fiyat sorduğu öğrenildi. Fenerbahçe tüm taliplere "Oyuncunun fiyatı 12 milyon Euro" yanıtını verdi. Jailson için en yükseğe çıkan takım Shangai SIPG oldu. Çinliler tam 8 milyon Euro önerdi. Ancak yönetim bu teklifi de reddetti. Sarı-lacivertlilerin Jailson için de bekleme taktiğini uyguladığı, 10 milyon Euro'dan daha aşağı oyuncunun satışını kesinlikle yapmayacağı bildirildi.

Reyes'e iki talip var

Fenerbahçe'nin Meksikalı stoperi Diego Reyes'e ülkesinden talip çıktı. Geçen sezonun ikinci yarısını Leganes'te kiralık olarak geçiren ve sarılacivertlilerin takım aradığı 26 yaşındaki futbolcuyu, Toluco ve Tigres ekiplerinin istediği iddia edildi. ESPN'in haberine göre, Avrupa'da kalmak isteyen Reyes'in bu iki takıma da sıcak bakmadığı belirtildi.