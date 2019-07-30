Güney Kore'de Cristiano Ronaldo tepkisi

JUVENTUS'UN Güney Kore'de oynadığı hazırlık maçında Ronaldo'nun yedek kalması futbolseverleri kızdırdı. Güney Kore Ligi Yıldızları ile İtalyan ekibinin Seul Dünya Kupası Stadı'nda oynadığı maçta Ronaldo'yu izlemek isteyen 63 bin seyirci büyük hayal kırıklığı yaşadı. Zira 3-3 biten maçta Ronaldo yedek bekledi. Bu da protestolara sebep oldu ve tribünlerde 'Messi' sesleri duyuldu. Organizatörlerle yapılan anlaşmada ise Ronaldo için bir madde olduğu ve buna göre en az 45 dakika oynaması gerektiği vurgulandı. Ronaldo'yu izlemek için fiyatları 300 Euro'ya varan biletleri tüketen futbolseverler için teknik direktör Sarri'nin, "Ronaldo'yu o kadar canlı görmek istiyorlarsa İtalya'ya gelsinler. Biletlerini ben öderim" sözleri şaşkınlık yarattı

Bir zamanlar Kartal'dı şimdi fıyasko oldu

İSPANYA 2. Ligi ekiplerinden Malaga'nın 200 bin Euro'ya transfer ettiği kaleci Cenk Gönen, iki yılda sadece 99 dakika şans bulmuştu. 2 yıl sonra ilk kez Algeciras ile oynanan hazırlık maçında forma giyen file bekçisini İspanyollar, Malaga tarihinin en fiyasko transferi olarak görüyor. Oyuncu geçen sezon Malaga'dan çok Türkiye'de vakit geçirmişti. Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giyen Cenk'in ücreti yüzünden kötü performansının göz ardı edildiği de İspanya'dan gelen haberler arasında.

Elneny'nin evinde ceset bulundu

ARSENAL'IN üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Mesut Özil ve Kolasinac'ın uğradığı bıçaklı saldırı sonrası şimdi de Mısırlı yıldız Mohamed Elneny'nin ülkesinde bulunan evinden ceset çıktı. Polisin yürüttüğü soruşturma sonrası ölen kişinin hırsızlık için eve girdiği ve kabloları çalmaya çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun ülkesi Mısır'da bulunan evine giden babası, içeride karşılaştığı cesetle şoka girdi. Eve gelen polislerin yaptığı inceleme sonrası ölen kişinin, hırsızlık amacıyla eve girdiği ve kabloları çalmak istediği sırada akıma kapılarak hayatını kaybettiği ifade edildi. Arsenalli futbolcunun olaydan telefonla haberdar edildiği aktarıldı.

Başakşehir Ponck'u renklerine bağladı

MEDİPOL Başakşehir, Portekiz Ligi ekiplerinden Desportivo Aves'in formasını giyen Carlos Ponck'u kadrosuna kattı. Turunculacivertli ekip, 24 yaşındaki Yeşil Burun Adaları asıllı Portekizli stoper ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir yaptığı açıklamada, "Kulübümüz Portekizli futbolcu Carlos dos Santos Rodrigues Ponck ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Ponck'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Ön liberoda da forma giyebilen Carlos Ponck geçen sezon 36 maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı