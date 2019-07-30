Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > İşte Abdullah Avcı'nın Bruno Martins Indi planı

İşte 'nın Bruno Martins Indi planı

27 yaşındaki savunma oyuncusu Bruno Martins Indi'yi renklerine bağlamak isteyen , İngiltere Championship Lig ekibi ile pazarlığı sürdürürken, ’dan mennun olan , İndi’yi sol bekte de kullanmanın planını yapıyor.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019
İşte Abdullah Avcı'nın Bruno Martins Indi planı

Beşiktaş'ta Bruno Martins İndi transferini bitirmek için Stoke City ile temaslar sürerken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın Hollandalı stoper için farklı planları var. Enzo Roco'nun kampta gösterdiği performansı çok beğenen Avcı, orta ikilinin solunda oynayan İndi'den gerektiğinde bek olarak faydalanmayı düşünüyor.

Yönetime verdiği raporda, "İndi gelirse sol bek ihtiyacı durumunda orada da kullanırım. Bu sayede transfer hakkımızı sol kanattan yana kullanırız" diyen tecrübeli hoca transfer için istekli.

Öte yandan İndi ile anlaşan Beşiktaş, İngiliz ekibine sunduğu 4 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifine cevap bekliyor. Ancak Leicester ile oynanan hazırlık maçında Shawcross'un ayağının kırılmasından sonra Stoke'un, yeni bir transfer yapmadan İndi'yi göndermeye soğuk baktığı belirtildi.

  • İndi, Stoke City'nin Leicester ile oynadığı ve 2-1 kaybettiği hazırlık maçında kadroda olmasına rağmen oyuna girmedi. Ancak Shawcross'un sakatlığı sonrası dengeler değişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Abdullah Avcı'nın Bruno Martins Indi planı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN