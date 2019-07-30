Kartal'dan ses seda çıkmıyor

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında da beklentilerin uzağında kaldı. Kamptaki ilk maçında İspanya La Liga ekibi Eibar'a 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, ikinci sınavında ise Yunanistan 2. Lig ekibi Apollon Larissa ile 0-0 berabere kaldı. İlk yarıda kanatlardaki Tyler Boyd ile Ricardo Quaresma iyi çalıştı ancak arkadaşlarına hazırladıkları fırsatlar golle sonuçlanmadı. İkinci yarıda da topa sahip olan Beşiktaş, buna rağmen pozisyon üretmekte zorlandı. Kalesinde ciddi bir tehlike görmeyen siyah-beyazlı ekip, skoru değiştirecek golü bulamadı. Tedavisi devam eden Burak Yılmaz mumla arandı. Bu arada Burak ve Atiba'nın yokluğunda karşılaşmaya kaptan olarak Gökhan Gönül çıktı. Beşiktaş, kamptaki 3. maçını İtalyan ekibi Udinese ile 2 Ağustos'ta oynayacak.

AVUSTURYA POLISI SORUŞTURMA BAŞLATTI

BEŞIKTAŞ'IN, Eibar ile oynadığı maçın ardından sahaya giren bir grup taraftar yardımcı antrenör Orhan Ak'a saldırı girişiminde bulunarak tehditler savurmuştu. Olayın Türk ve Avusturya basınına yansıması üzerine Avusturya polisi, Orhan Ak'ı tehdit eden kişilerin kim olduğunu öğrenmek üzere soruşturma gerçekleştirdi. Yerel polis, dünkü Apollon Larissa maçında stat çevresinde yoğun önlemler aldı. Mücadele, gurbetçi ailelerin de izlediği sakin bir ortamda oynandı.