Kriz bitti: Emre Mor, Galatasaray'la imzalıyor

Galatasaray'ın prensipte anlaştığı Emre Mor, sarı-kırmızılı takıma imza atacak. Menajer sorunu nedeniyle kriz haline gelen transferde Celta Vigo kulübü de G.Saray'dan bonservis bedeli istemişti. Para vermek istemeyen Galatasaray kiralama yolunu tercih etti. 22 yaşınadki oyuncu için para ödenip ödenmeyeceği henüz belli olmadı. Bu hafta İstanbul'a gelecek olan Emre Mor takıma dahil olacak ve idmanlara çıkmaya başlayacak.

Luyindama tamam

G.SARAY, devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Luyindama'nın bonservisini aldı. Aslan, oyuncu için 5 milyon Euro ödeme yapacak. Standard Liege'e sarı-kırmızılı takım daha önce 3 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti. Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan oyuncu sarıkırmızılı takımla bu sezon 17 maça çıkıp 2 gol kaydetmişti.