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, 'yı kadrosuna kattı

, İspanyol 'dan 28 yaşındaki stoper 'yı transfer ettiğini açıkladı. Portekizli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 22:08
Medipol Başakşehir, Miguel Vieira'yı kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, İspanya 2'nci Lig ekiplerinden CD Lugo forması giyen Miguel Vieira'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Turuncu lacivertli ekip, 28 yaşındaki Portekizli stoper ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Luis Miguel Vieira Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon İspanyol ekibi CD Lugo Kulübü'nde forma giyen başarılı defans oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Miguel Vieira'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

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Medipol Başakşehir, Miguel Vieira'yı kadrosuna kattı
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