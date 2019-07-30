Mustafa Cengiz: Ali Koç taraftarları germesin

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim'in TFF'den aldığı tazminatla ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Cengiz, "Biz hiçbir camianın kampanyasına ya da şampiyonluğuna dil uzatmayız. Ancak bize bir laf atılırsa gereken cevabı en şiddetli şekilde veririz. Taraftarı birbirine düşürecek sözlerden kaçınalım. Verenle alan hiçbir zaman bir olmaz. Veren el, alan elden üstündür. Rakip başkandan rica ederiz, taraftarı gerecek açıklamalardan kaçınalım" dedi. Ezeli rakiplerine de mesaj veren Galatasaray Başkanı, "Şimdi Süleyman Seba'nın mezarını da ziyaret ettim. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor hepsi bizim kardeşimiz. Her takım bizim kardeşimiz, amcamız, dayımız her şeyimiz. Biz ölülerimize saygılıyız. Onların huzurunda dostluk ve barış diliyorum. Adil bir yarış diliyorum. Lig başlamadan önce kardeşlik mesajında bulunuyorum" şeklinde konuştu. Ali Koç, cumartesi günü yapılan Divan Kurulu'nda Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'i hedef almıştı.

ALİ SAMİ YEN ANILDI

Galatasaray kulübünün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen, vefatının 68. yıldönümünde kabri başında anıldı. Törene Mustafa Cengiz ve yöneticiler de katıldı. Cengiz, Süleyman Seba'nın da kabrini ziyaret etti.