Radamel Falcao geliyor

G.Saray, Falcao transferinde son düzlüğe girdi. Portekizli menajer Mendes, Kolombiyalı golcünün yerine alternatif arayan Monaco'ya, Milan'dan Andre Silva ve Real Madrid'den Mariano Diaz'ı önerdi. Fransız ekibi, önce yaşadıkları sakatlıklar nedeni ile iki futbolcuya soğuk baksa da Mendes tarafından ikna edildi. Böylece Falcao'nun yıllık 8 milyon Euro'luk ücretinden de kurtulmak isteyen Fransızlar'ın artık Galatasaray'a 'evet' demesi an meselesi. Falcao ile 3 yıllık anlaşan Cimbom, sezon başına 5 milyon Euro ödeyecek. Galatasaray yönetimi, Kolombiyalı golcüyü cumartesi günü Türk Telekom'da Panathinaikos ile oynayacağı maça getirip, taraftarı coşturmayı da hedefliyor.

BAŞKAN MÜJDEYİ VERDİ: FALCAO İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Mustafa Cengiz, Falcao için de şu açıklamayı yaptı: "Falcao transferi için uğraşıyoruz. Olası herkesle görüşüyoruz. Transfer aylar öncesinde, yıl içinde süren bir süreç. Galatasaray'ın koşulları ve taraftarımızın taleplerine göre transferler yapmak istiyoruz. Taraftarların talebi her zaman birinci sıradır."