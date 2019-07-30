Real Madrid Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (AUDI Kupası) CANLI

Dünya futbolunun dev takımları Real Madrid ile Tottenham Hotspur, 2019 AUDI Cup maçları kapsamında yeşil sahada bir araya geliyor. Modric'li Real Madrid ile Harry Kane'li Tottenham'ın zorlu ve bir o kadar da keyifli geçecek maçını izlemek ve her iki takımın olağanüstü futbolunun heyecanına dahil olmak isteyen futbolseverler Real Madrid Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunu arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. AUDI Cup'ın tüm karşılaşmalarına ilişkin bilgileri sabah.com.tr'den bulabilirsiniz. Peki, Real Madrid Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maça ilişkin tüm detaylar...