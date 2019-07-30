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haberleri! Beşiktaş'tan ayrılmak için...

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Stoke City'de yaşanan sakatlık Bruno 'nin Beşiktaş'a transferini zora soktu... Siyah beyazlılar, Yevhen 'nın transferi için futbolcu ve kulübü Schalke'ye teklifini yaptı... Ve Beşiktaş'ın yıldızı ayrılmak için yönetime bakın hangi şartı sundu... İşte son dakika ...

Giriş Tarihi: 30.7.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 10:22
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş'tan ayrılmak için...

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN BRUNO MARTİNS INDİ PLANI

Beşiktaş'ta Bruno Martins İndi transferini bitirmek için Stoke City ile temaslar sürerken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın Hollandalı stoper için farklı planları var. Enzo Roco'nun kampta gösterdiği performansı çok beğenen Avcı, orta ikilinin solunda oynayan İndi'den gerektiğinde bek olarak faydalanmayı düşünüyor.

Yönetime verdiği raporda, "İndi gelirse sol bek ihtiyacı durumunda orada da kullanırım. Bu sayede transfer hakkımızı sol kanattan yana kullanırız" diyen tecrübeli hoca için istekli.

Öte yandan İndi ile anlaşan , İngiliz ekibine sunduğu 4 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifine cevap bekliyor. Ancak Leicester ile oynanan hazırlık maçında Shawcross'un ayağının kırılmasından sonra Stoke'un, yeni bir transfer yapmadan İndi'yi göndermeye soğuk baktığı belirtildi.

İndi, Stoke City'nin Leicester ile oynadığı ve 2-1 kaybettiği hazırlık maçında kadroda olmasına rağmen oyuna girmedi. Ancak Shawcross'un sakatlığı sonrası dengeler değişti.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş'tan ayrılmak için...
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