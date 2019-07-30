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Son dakika transfer haberi: ve , için anlaştı! Rekor bonservis...

Nicolas Pepe’yi 80 milyon Euro'ya satmaya hazırlanan , için ’a 25 milyon Euro teklif etti. İddialara göre bu teklif karşısında taraflar el sıkıştı ve transfer bitti! İşte gündeme bomba gibi düşen son dakika transfer haberi ve detayları...

Giriş Tarihi: 30.7.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 10:59
Son dakika transfer haberi: Lille ve Trabzonspor, Yusuf Yazıcı için anlaştı! Rekor bonservis...

Lazio ile amansız bir şekilde yarışına giren ve Nicolas Pepe'nin transfer olmasını bekleyen , yıldız futbolcu için 'a 25 milyon Euro teklif etti.

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Son dakika transfer haberi: Lille ve Trabzonspor, Yusuf Yazıcı için anlaştı! Rekor bonservis...
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