Son dakika transfer haberi: Lille ve Trabzonspor, Yusuf Yazıcı için anlaştı! Rekor bonservis...

Nicolas Pepe’yi 80 milyon Euro'ya satmaya hazırlanan Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor’a 25 milyon Euro teklif etti. İddialara göre bu teklif karşısında taraflar el sıkıştı ve transfer bitti! İşte gündeme bomba gibi düşen son dakika transfer haberi ve detayları...
Giriş Tarihi: 30.7.2019 10:56Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 10:59
Lazio ile amansız bir şekilde Yusuf Yazıcı yarışına giren ve Nicolas Pepe'nin transfer olmasını bekleyen Lille, yıldız futbolcu için Trabzonspor'a 25 milyon Euro teklif etti.