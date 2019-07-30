Trabzonspor beraberliğe abone: 1-1

Trabzonspor dün Avusturya kampının dördüncü ve son karşılaşmasında İtalyan ekibi Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı. Avusturya'da oynadığı diğer 3 karşılaşmada Haladas'la 0-0, Hoffenheim'la 3-3, Parma ile de 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, kampın son maçında yine rakibiyle yenişemedi. Teknik direktör Ünal Karaman müsabakaya genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla çıktı.

NOVAK VE EKUBAN İLK KEZ

Sakatlıktan çıkan sol bek Filip Novak ve Gana Milli Takımı'nda oynadığı için izinden yeni dönen Ekuban bu müsabakada ilk kez forma giydi. Karşılaşmanın 27. dakikasında Velosa'nın golüyle geriye düşen ve ilk yarıyı mağlup kapatan Trabzonspor, ikinci yarıda Nwakaeme'nin arka direğe ortasında Kerem Baykuş'un plasesiyle skora denge getirdi ve maç 1-1 eşitlikle tamamlandı. Fırtına, Avusturya kampını da Verona karşılaşmasıyla tamamlamış oldu.