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'nde toplu sonuçlar

2. ön eleme turunda oynanan rövanş maçlarının ardından 7 takım bir üst tura yükseldi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2019 00:27
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu rövanşında 7 müsabaka yapıldı.

Golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Çekya'nın Viktoria Plzen takımını 4-0 yenen Yunan ekibi Olympiakos, Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibi oldu.

Olympiakos'un yanı sıra Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL, Romanya'nın Cluj, İskoçya'nın Celtic, İsviçre'nin Basel, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb, Macaristan'ın Ferencvaros takımları tur atlamayı başardı.

İki maçta alınan sonuçlar şöyle:

  • Olympiakos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-0, 4-0
  • Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Saburtalo (Gürcistan): 2-0, 3-0?
  • Basel (İsviçre) - PSV Eindhoven (Hollanda): 2-3, 2-1?
  • Valletta (Malta) - Ferencvaros (Macaristan): 1-3, 1-1?
  • APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sutjeska (Karadağ): 1-0, 3-0?
  • Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Cluj (Romanya): 0-1, 2-2?
  • Nomme Kalju (Estonya) - Celtic (İskoçya): 0-5, 0-2
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
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