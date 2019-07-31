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Alman basını - (6-1) maçını böyle manşetlere taşıdı

ile arasında oynanan ve Alman ekibinin 6-1 üstünlüğüyle biten Audi Cup karşılaşması Alman basınında yer aldı. Ev sahibi ekibin gücü öne çıkarılırken, Fenerbahçe ile ilgili yapılan yorumlarda oynanan kötü futbol ve Max Kruse'nin performansı vurgulandı. (Milliyet)

Giriş Tarihi: 31.7.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 09:14
Alman basını Bayern Münih - Fenerbahçe (6-1) maçını böyle manşetlere taşıdı

ile arasında oynanan ve Alman ekibinin 6-1 üstünlüğüyle biten Audi Cup karşılaşması Alman basınında yer aldı. Ev sahibi ekibin gücü öne çıkarılırken, Fenerbahçe ile ilgili de yorumlar yapıldı.

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Alman basını Bayern Münih - Fenerbahçe (6-1) maçını böyle manşetlere taşıdı
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