Alman basını Bayern Münih - Fenerbahçe (6-1) maçını böyle manşetlere taşıdı

Fenerbahçe ile Bayern Münih arasında oynanan ve Alman ekibinin 6-1 üstünlüğüyle biten Audi Cup karşılaşması Alman basınında yer aldı. Ev sahibi ekibin gücü öne çıkarılırken, Fenerbahçe ile ilgili yapılan yorumlarda oynanan kötü futbol ve Max Kruse'nin performansı vurgulandı. (Milliyet)
Giriş Tarihi: 31.7.2019 09:11Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 09:14
Fenerbahçe ile Bayern Münih arasında oynanan ve Alman ekibinin 6-1 üstünlüğüyle biten Audi Cup karşılaşması Alman basınında yer aldı. Ev sahibi ekibin gücü öne çıkarılırken, Fenerbahçe ile ilgili de yorumlar yapıldı.