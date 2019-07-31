Başakşehir AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2019-2020 sezonu hazırlık maçları)

2019-2020 sezonu hazırlık maçları kapsamında Süper Lig ekibi İstanbul Başakşehir ile Yunanistan takımı AEK karşı karşıya geliyor. İki komşu ülke takımının bir araya geleceği dostluk maçını izlemek ve keyifli anlara ortak olmak isteyen sporseverler Başakşehir AEK maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? sorularını yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Başakşehir AEK maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça ilişkin detaylar…

BAŞAKŞEHİR AEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir AEK hazırlık maçına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;