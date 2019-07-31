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, Bruno Martins Indi transferini bitirmeye gitti

’ın prensipte anlaştığI 27 yaşındaki Portekizli stoper Bruno Martins İndi’nin transferi gerçekleşmek üzere. İngiltere’ye giden futbol direktörü Ali Naibi, son teklifini ’ye iletecek.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2019
Beşiktaş, Bruno Martins Indi transferini bitirmeye gitti

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın özellikle istediği Martins İndi için İngiltere çıkarması başladı. Futbol direktörü Ali Naibi, takımın kampından ayrılarak Stoke City ile pazarlıkları yüz yüze yürütmeye gitti.

27 yaşındaki stoper ile daha önce yıllık 1.5 milyon Euro'ya prensipte anlaşan Beşiktaş, oyuncunun ısrarla ayrılma isteğini koz olarak kullanacak. Siyahbeyazlılar, Stoke City'nin 6 milyon Euro isteğine karşılık 4 milyon Euro'yu 3 eşit taksitte ödeme teklifinde bulunacak.

Beşiktaş'a gitmek istediğini Stoke'a ileten deneyimli oyuncunun transferinin hafta sonuna kadar resmiyet kazanması bekleniyor.

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Beşiktaş, Bruno Martins Indi transferini bitirmeye gitti
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