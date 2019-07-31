Beşiktaş'ın Avusturya röntgeni: Savunmada sıkıntı devam ediyor

Avusturya kampında Eibar'a 2-0 yenilip, Apollon Larissa ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın artı ve eksilerini masaya yatırdık:
EKSİLER
? İki maçta da 4-1-4-1 dizilişiyle takımı sahaya süren teknik direktör Abdullah Avcı; tek ön liberolu, çift 10 numaralı sistemden istediği geri dönüşü elde edemedi.
? Burak Yılmaz'ın yokluğunda Güven Yalçın oldukça pasif kaldı.
? Oğuzhan Özyakup, eksikler nedeniyle 6 numaraya evrildi ancak "Sahada resmen ben buranın futbolcusu değilim" dedi.
? Savunmada geçen sezonki sıkıntılar aynı şekilde devam ediyor.
? Kadro derinliğinin istenilen seviyede olmaması bir başka sıkıntı.
ARTILAR
? Avcı'nın sisteminde kanatlar çok önemli. Bu bağlamda Boyd'un performansı teknik heyetin yüzünü güldürüyor.
? Dorukhan, 10 numara mevkiinde başarılı oldu. İyice ısındığında takıma büyük katkı sağlayacak.
? Domagoj Vida ve Gökhan Gönül, takımın en iyileri olarak göze çarptı.
? Gençlerden öne çıkan isimler: Kartal Kayra Yılmaz, Kerem Kalafat ve Erdem Seçgin.
? Alınan sonuçlar iç açıcı değil. Ancak Avcı'nın yeni sisteme zamanla alışacaklarına dair inancı ve telkini oyuncularına olumlu yansıyor.