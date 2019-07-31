Fenerbahçe'den acı prova: 6-1

MAÇIN RÖNTGENİ

1- MAÇ öncesinde Fenerbahçe'nin alacağı sonuçtan çok lig adına vereceği mesajlar önemliydi. Ancak ortaya öyle bir sonuç çıktı ki, yapılacak her değerlendirme gelecek adına çok yanıltıcı olabilir. Çok üst seviye bir takıma karşı yanlış zamanda bir maçtı.

2- İLK yarıdaki Bayern temposu F.Bahçe'nin çok üzerindeydi. Zaten atılan gollerin 5'i bu devrede geldi. Hasan'ın da sakatlanması duruma tuz biber ekti. 20-45 arasında Fenerbahçe savunma dörtlüsü, başta Dirar ve Sadık çok zor anlar yaşadı.

3- İKİNCİ yarıda tempo skorun etkisiyle düştü. Buna rağmen çok yeni bir takım olan Fenerbahçe'nin organizasyon eksikliği net şekilde gözüktü. Elbette bunda sakat oyuncuların eksikliğinin ve savunma kurgusunun henüz belirsiz oluşunun etkisi büyüktü.

4- SAHAYA baktığınızda net şekilde gözüken bir şey var. Fenerbahçe'nin stoperi yok! Yönetimin bu konuda çok acil harekete geçmesi gerek. Bu skora rağmen söylüyorum, Fenerbahçe iki iyi stoperle geçen sezonun çok üzerine çıkacak potansiyele sahip.

5- SON paragraf taraftara... Allianz Arena'daki maç öncesi destek muhteşemdi. Ancak Dirar'ın yuhalanması yanlıştı. Zaten özgüven sorunu yaşayan takıma bu tip tepkiler yarar değil zarar verir. Hatanın farkına erken vardılar ve maç sonu Dirar'ı alkışladılar!

DİRAR ŞOKU!

MÜCADELENIN 70'inci dakikasında Ozan Tufan'ın pası ile buluşan Dirar, topu kontrol edemedi. Dirar'a sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Karşılaşmanın 73'üncü dakikasında yeniden topla buluşan Dirar'a tepkiler devam etti. Ayağındaki topu dışarı atan 33 yaşındaki Faslı futbolcu, oyundan çıkmak istedi. Teknik direktör Ersun Yanal bu karar sonrası çılgına döndü. Yanal'ın müdahalesi ile oyun alanına dönen Dirar karşılaşmaya kaldığı yeden devam etti.

3.'LÜK İÇİN RAKİP REAL MADRİD

AUDI Cup'ın ilk maçında İspanyol devi Real Madrid ve İngiliz ekibi Tottenham karşılaştı. Mücadeleyi İngiliz yıldız Harry Kane'in attığı golle 1-0 kazanan Tottenham, finale yükseldi. Final maçında Bayern Münih ile Tottenham bugün saat 21:30'da karşı karşıya gelecek. 3.'lük maçını ise Fenerbahçe ile Real Madrid oynayacak. Mücadele 19.00'da başlayacak ve Smart Sport'dan naklen yayınlanacak.

YANAL: BURADA OLMAK ÖNEMLİ

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, maç sonrası şu açıklamaları yaptı: "Fenerbahçe bu tür turnuvalara katılmalı. Prestiji ortada. Bu zaten bir hazırlık turnuvası. Burada olmak önemli. Skor dışında başka şeylere bakıyorum burada. Eksiklerimizin olmasını bir mazeret olarak kabul etmiyorum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünün bir sıkleti vardır. Çok kısa süre içerisinde eksikler de giderilecektir. Bugün orijinal pozisyonlarında olmayan oyuncularla oynamak zorunda kaldık."

SOSYAL MEDYADAN ELEŞTİRİ YAĞMURU

F.Bahçe taraftarı, takımlarına sosyal medyadan isyan etti. Birçok Fenerbahçeli yönetimi ve teknik direktör Yanal'ı istifaya davet ederken, yorumlar şu şekildeydi: "Fener Ol dediniz olduk. Yeter artık transfer yapın. Adamlar bizi boks makinası yaptı, 1 lira atıp atıp vuruyorlar. Maça çıkmasaydık hiç olmazsa 3-0 kaybederdik."

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Fenerbahçe karşılaşma boyunca sadece 1 isabetli şut atabildi. Bu şut da Max Kruse'nin filelerle buluşturduğu toptu.