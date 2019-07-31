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haberleri: Falcao'nun paylaşımı Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı

'ın gündeminde yer alan 'nun Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. İşte o paylaşım ve transfere dair detaylar...

Giriş Tarihi: 31.7.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 16:53
Galatasaray transfer haberleri: Falcao'nun paylaşımı Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Falcao'nun transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. En son gelen bilgi ise Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao için menajer Ahmet Bulut devreye girmişti. Bulut'un paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Ahmet Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fransa'da bulunduğunu doğruladı.

Bu olaydan sonra dünyaca ünlü yıldız Falcao kendi Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.? Kolombiyalı golcünün yaptığı paylaşımda 'Sen de mi aynı şeyi düşünüyorsun?' notu vardı. Bu paylaşım da Sarı Kırmızılı taraftarları atağa geçirdi. Binlerce Galatasaray taraftarı Falcao'yu Galatasaray'a çağırdı. Ayrıca dış basın kaynaklarına göre de Falcao'da geri sayıma geçen sarı kırmızılıların yıldız ismi bitirmeye en yakın kulüp olduğunu

İşte Falcao'nun o paylaşımı

Conectados... ¿pensando en lo mismo? ?? ??‍??

Falcao (@falcao)'in paylaştığı bir gönderi ()

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Galatasaray transfer haberleri: Falcao'nun paylaşımı Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı
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