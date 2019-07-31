Radamel Falcao, Galatasaray'da! İşte transferin maliyeti

Günlerdir Galatasaray taraftarı sarı-kırmızılı yönetimden gelecek mutlu haberi bekliyordu. Ve o haber nihayet geldi.. Galatasaray dünyaca ünlü forvet Radamel Falcao ile her konuda anlaştı ve Monaco ile el sıkıştı. Peki neler yaşandı, bu transfer nasıl gerçekleşti adım adım yazalım.

İşte A'dan Z'ye o detaylar:

1. GEÇEN sezon kümede kalma mücadelesi veren ve takımı 2016'da şampiyon yapan teknik direktör Leonardo Jardim'i göreve getirdikten sonra lige tutunan Monaco, sezonun bitimine 2 ay kala Falcao'nun menajeri Jorge Mendes'e gelecek sezon devam etmeyeceklerini bildirdi.

2. 2013 yılında Monaco'ya 60 milyon Euro'ya getirdiği Falcao'ya Fransız kulübünün bu kararını açıklayan menajer Mendes, oyuncunun 'İlk tercihim İspanya La Liga' demesi sonrası arayışlara başladı. Monaco kulübü, 2017'de kontratını yenilerken, 14 milyon Euro'luk yıllık ücretinde indirime giden ve geride kalan 2 sezonda önce 9 sonra da 8 milyon Euro'ya oynamayı kabul eden Falcao'ya bonservisinin bedelsiz verileceğini bildirdi. Hatta bunun garantisini verdi.

İSPANYA DEVRE DIŞI KALDI

3. KOLLARI sıvayan Mendes, İspanya'da en yakın olduğu iki kulüple temasa geçti. Forvet hattında Diego Costa'ya ve Griezmann'a sahip olan Atletico Madrid, Morata'nın da satın alma opsiyonunu kullanınca, Falcao'ya eski kulübünün kapıları kapandı. Griezzman'ın şok ayrılık kararı sonrasında Atletico Madrid'in patronu Gil, genç bir oyuncuya yatırım yapmayı tercih etti ve 126 milyon Euro'ya Benfica'dan Joao Felix'e imza attırdı.

4. MENDES'IN ikinci durağı Valencia idi. İspanyol kulübünün Uzakdoğulu patronu Lim ile önemli transferlere imza atan Mendes, takımın golcüsü Rodrigo'yu 60 milyon Euro'ya satmayı planladı. Ancak Roma ve İnter, bu rakamı yüksek bulunca Rodrigo takımda kaldı. Bir de Valencia, Maxi Gomez'i kadrosuna katınca; Falcao için Valencia rüyası da bitti.. Hatta İspanya sayfası kapandı.

MENDES ÇOK SERT ÇIKTI

5. ESKI G.Saraylı Fernando'nun da menajeri olan Mendes, Brezilyalı oyuncunun Sevilla'ya satışı sonrasında Falcao için Galatasaray ile görüştü. Yüksek maliyeti nedeniyle Mendes'e kesin bir yanıt veremeyen sarı-kırmızılı yönetim, alternatif isimleri de değerlendirmeye aldı.

6. MONACO, Falcao'dan boşalacak yer için Mendes'in portföyünde yer alan Milan'dan Andre Silva'yı istedi. Silva'nın Monaco'daki sağlık testlerinden geçememesi sonrasında sportif direktör Oleg Petrov ile tartışan Mendes, 'Bu önemli bir sakatlık değil. Niye sorun ediyorsunuz?' dedi. Bu çıkış sonrası Monaco ikna oldu. Bu arada Real Madrid'den Mariano Diaz'ı kiralamak isteyen Fransız ekibi için L'Equipe Gazetesi 1. sayfasından 'Falcao yolcu Mariano Diaz geliyor' manşetini attı. Tüm bu gelişmeler G.Saray'ın işini kolaylaştırdı. Ve transferin kapısını açtı.

BEDAVA GİTME HAKKI VAR

7. "KARİYERİME ülkemde Millonarios'ta son vermek istiyorum" diyen Falcao için Mendes, G.Saray ile yapacakları 2+1 yıllık kontrata özel bir madde koyduruyor. Bonservis bedeli ödenmeden G.Saray'a gelecek olan Kolombiyalı, 2. sezonun sonunda opsiyon hakkını kullanıp bedelsiz olarak Millonarios'a gidebilecek. Falcao, Cimbom'da yılda 5 milyon Euro + bonus kazanacak.

8. KOLOMBIYALI golcüyü cumartesi gününe kadar İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirmeyi planlayan Galatasaray, Panathinaikos ile yapacakları maç öncesinde yılın flaş transferini taraftarının önüne çıkarmayı hazırlanıyor.

ÖMER ÜRÜNDÜL DİYOR Kİ

TABII KI Galatasaray yönetimi, Falcao için ciddi bir biçimde uğraş veriyor. Galatasaray'ın son şampiyonluğunda en çok eksikliğini çektiği bölge forvetti. Bu sene yapılan yeni transferlerle daha bol alternatifli kadro kuruldu. Falcao resmileşirse bu tam isabet olur. Falcao çok önemli bir kariyere sahip forvet. Bilhassa Galatasaray gibi ön alanda baskı ile oynayan bir takım için ideal santrfordur.

60 MİLYONLUK FORVET

10 Şubat 1986 tarihinde Kolombiya'da dünyaya gelen Radamel Falcao, futbola River Plate altyapısında başladı. İlk profesyonel sözleşmesini de 2005 senesinde Arjantin ekibiyle imzaladı. River Plate formasını 2005-09 arasında giyen ve oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken Falcao, 2009'da Porto'ya transfer oldu. Porto'da iki sezonda 51 maçta 41 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Buradaki performansıyla 2011'de Atletico Madrid'e 40 milyon Euro'ya transfer oldu. Burada da iki sezonda 68 karşılaşmada 52 gollük performans gösterince 2013'te Monaco'ya 60 milyon Euro'ya imza attı. Fransız ekibinde istediği forma şansını bulamaması sonucu 2014'te Manchester United'a, 2015'te de Chelsea'ye kiralandı. Sonrasında ise Monaco'ya geri döndü.

7 TEMMUZ'DA MARATON BASLADI!

Kariyeri boyunca 6 farklı takımda forma giyen Falcao, 461 karşılaşmada 271 gole imza atıp 51 de gol pası verdi. Falcao ile G.Saray arasındaki ilk teması SABAH SPOR 7 Temmuz'da okuyucularına duyurdu.