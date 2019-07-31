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haberleri! transferinde Fenerbahçe'ye büyük şok!

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sarı lacivertliler, Roma'nın tecrübeli sol beki 'un transferinde büyük bir şok yaşadı!.. Daha önce Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakan Sırp futbolcu bakın nasıl çark etti! İşte Kolarov transferindeki son dakika gelişmesi...

Giriş Tarihi: 31.7.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 15:02
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Kolarov transferinde Fenerbahçe'ye büyük şok!

Transferi için yaklaşık 1 aydır yoğun çaba sarf ettiği gibi yıldız futbolcunun menajerini İstanbul'da ağırlayan Ali Koç'a 'dan kötü haber geldi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Kolarov transferinde Fenerbahçe'ye büyük şok!
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