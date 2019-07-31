Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Kolarov transferinde Fenerbahçe'ye büyük şok!

Fenerbahçetransfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sarı lacivertliler, Roma'nın tecrübeli sol beki Kolarov'un transferinde büyük bir şok yaşadı!.. Daha önce Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakan Sırp futbolcu bakın nasıl çark etti! İşte Kolarov transferindeki son dakika gelişmesi...
Giriş Tarihi: 31.7.2019 15:00Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 15:02
Transferi için yaklaşık 1 aydır yoğun çaba sarf ettiği gibi yıldız futbolcunun menajerini İstanbul'da ağırlayan Ali Koç'a Kolarov'dan kötü haber geldi.